Політика

19:10 07.03.2024

Кулеба на відеоконференції закликав партнерів терміново збільшити та прискорити підтримку України

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Кулеба на відеоконференції закликав партнерів терміново збільшити та прискорити підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ і оборони країн-союзників щодо підтримки України закликав терміново збільшити та прискорити підтримку України, повідомляє пресслужба МЗС.

"У четвер, 7 березня, глава МЗС Дмитро Кулеба взяв участь в ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України. Міністр закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше", - йдеться в повідомленні МЗС на офіційному сайті.

"Рішення мають бути невідкладними та спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та в більших обсягах", - наводить висловлювання Кулеби пресслужба відомства.

Як повідомляється, Кулеба закликав "міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України", не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - наголосив глава МЗС.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів. Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.

 

Теги: #мзс #заклик #озброєння #відеоконференція

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