Кулеба на відеоконференції закликав партнерів терміново збільшити та прискорити підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ і оборони країн-союзників щодо підтримки України закликав терміново збільшити та прискорити підтримку України, повідомляє пресслужба МЗС.

"У четвер, 7 березня, глава МЗС Дмитро Кулеба взяв участь в ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України. Міністр закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше", - йдеться в повідомленні МЗС на офіційному сайті.

"Рішення мають бути невідкладними та спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та в більших обсягах", - наводить висловлювання Кулеби пресслужба відомства.

Як повідомляється, Кулеба закликав "міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України", не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - наголосив глава МЗС.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів. Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.