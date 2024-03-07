США розглядають можливість залучення $200 млн із резервів Пентагону для допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $200 млн. США для фінансування американської армії для надання оперативної допомоги Україні, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що, за словами знайомих із цим питанням, адміністрація Байдена обмірковує, чи зможе вона виділити близько $200 млн із фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі.

Як зазначається, ці кошти могли б використовуватися для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська останніми тижнями здійснюють повільний поступ.

"Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону наголошують на божевільних зусиллях Білого дому, спрямованих на пошук будь-якої можливої підтримки для України", - повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що можливе фінансування мізерне порівняно з більш як $61 млрд допомоги Україні, яку президент Джо Байден санкціонував у Конгресу.