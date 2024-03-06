Політика

18:30 06.03.2024

Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

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Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди про безпеку, сказав президент України Володимир Зеленський у середу в Одесі на пресконференції після зустрічі з грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом.

"Я сподіваюся, що незабаром наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік і на наступний. Найтриваліша співпраця дає найкращі результати", - сказав президент України.

Зеленський також подякував Греції за "готовність узяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема в Одесі, яка має такий зв'язок із грецькою історією та культурою". "І не можна дозволити путінській ненависті знищити нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Греція підтримує роботу щодо Формули миру. "Прем'єр-міністр Міцотакіс підтвердив свою підтримку та участь у Саміті миру, який ми організовуємо у Швейцарії. Важливо, щоб Греція проявила лідерство в глобальних зусиллях щодо справедливого завершення цієї війни та повного відновлення сили міжнародного права", - зазначив він.

Теги: #угода #греція #зеленський

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