Політика

18:22 06.03.2024

Прем'єр Греції заявив, що його країна хотіла б використовувати та розвивати можливості порту в Одесі

1 хв читати
Прем'єр Греції заявив, що його країна хотіла б використовувати та розвивати можливості порту в Одесі

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна хотіла б розвивати можливості порту в Одесі для зміцнення української економіки та здатності України воювати.

"Одеса є унікальним містом-портом і, відповідно, ці можливості потрібно використовувати. Я хотів би, щоб Греція сприяла і розвивала можливості цього порту для того, щоб кошти, одержувані від перевезень, від його використання, посилювали українську економіку й допомагали Україні воювати", - заявив він на пресконференції із Зеленським в Одесі в середу.

Міцотакіс також заявив, що війна Росії проти України порушує всі міжнародні правила і, відповідно, Греція не може бути нейтральною, не може мовчати, тому що захист України зараз є захистом ядра демократичних цінностей.

"Ми повинні всі згуртуватися для того, щоб захищати Україну. Кожна країна має докладати своїх зусиль до допомоги Україні, щоб допомога Україні була стабільною, щоб не було перерв і все, що потрібно, постачалося", - зазначив він.

Теги: #одеса #міцотакіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 06.03.2024
Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

18:55 06.03.2024
Президент України та прем'єр-міністр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Президент України та прем'єр-міністр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

18:51 06.03.2024
Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

18:45 06.03.2024
Зеленський і Міцотакіс в Одесі заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО

Зеленський і Міцотакіс в Одесі заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО

18:37 06.03.2024
Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

18:18 06.03.2024
Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

18:12 06.03.2024
Прем'єр Греції заявив, що в момент удару РФ по Одесі він із Зеленським перебував у порту: Вибух стався дуже близько від нас

Прем'єр Греції заявив, що в момент удару РФ по Одесі він із Зеленським перебував у порту: Вибух стався дуже близько від нас

17:53 06.03.2024
Зеленський: Ті, хто дуже втомилися від війни в Україні, нехай приїдуть сюди і помоляться за те, що війни немає в їхніх державах

Зеленський: Ті, хто дуже втомилися від війни в Україні, нехай приїдуть сюди і помоляться за те, що війни немає в їхніх державах

17:39 06.03.2024
Зеленський: Кожен збитий "Шахед" - врятовані життя

Зеленський: Кожен збитий "Шахед" - врятовані життя

17:34 06.03.2024
Зеленський про постачання партнерами далекобійної зброї: Не може бути дефіциту сміливості

Зеленський про постачання партнерами далекобійної зброї: Не може бути дефіциту сміливості

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

ОСТАННЄ

Стефанчук: Кількість підписів спікерів парламентів під зверненням до Джонсона із закликом проголосувати законопроєкт про допомогу Україні збільшилася до 27

Снаряди, Taurus, F16: Порошенко на Конгресі ЄНП закликав союзників дати Україні все, що треба для перемоги

Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Кондратюк запропонувала шляхи розв'язання кризи, пов'язаної з обмеженням відряджень народних депутатів за кордон

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

Зеленський привітав рішення МКС про ордери на арешт російських високопоставлених офіцерів

Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

Арахамія анонсував активізацію роботи парламентаріїв з військовими - "за аналогією роботи на округах"

Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА