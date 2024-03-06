Політика

18:18 06.03.2024

Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

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Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішуче засуджує підлу атаку РФ на Одесу під час візиту в середу, 6 березня, президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Я рішуче засуджую підлу атаку Росії на Одесу під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Нікого не залякати цією новою спробою терору - ні двох лідерів на місці події, ні відважний народ України. Як ніколи раніше, ми підтримуємо Україну", - написала вона в соцмережі Х (Twitter).

Раніше в середу армія РФ атакувала Одесу ракетою в той час, коли в місті з візитом перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, у якого була запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця перебування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Одесі в день свого візиту в місто для зустрічі та спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Всіх деталей іще не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, є загиблі і є поранені. Мої співчуття рідним і близьким. Будь ласка, прийміть їх", - заявив Зеленський.

Джерело: https://twitter.com/vonderleyen/status/1765400737071145461

Теги: #одеса #обстріли #урсула_ляєн #міцотакіс

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