Політика

17:35 05.03.2024

Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

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Президент Чехії: Треба шукати нові можливості допомоги Україні, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах

Європа має відіграти ключову роль, допомагаючи Україні та погрожуючи РФ, щоб та не продовжувала цю агресію, і тому має шукати нові можливості допомоги Україні, заявляє президент Чехії Петр Павел.

"І якщо ми поводитимемося в межах міжнародного права, ми не маємо закриватися від можливостей підтримки, що надається Україні. Треба шукати нові можливості, зокрема обговорення можливої присутності в Україні в різних формах. Є ціла низка можливостей. Дискусію запущено. Востаннє це були міністри оборони країн НАТО. Була також консультативна зустріч лідерів у Парижі. Ми маємо продовжувати", - сказав Павел на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Празі у вівторок.

За його словами, "якщо ми хочемо, щоб Росія не досягла успіху в Україні, ми не можемо задовольнятися тією підтримкою, яка надається сьогодні". "Ми маємо шукати нові форми, нові рішення. Ми не маємо обмежувати себе там, де ми не зобов'язані себе обмежувати", - додав глава Чеської держави, наголосивши, що не говорить "про конкретні форми присутності і підтримки".

Павел зауважив, що потрібно зважувати всі можливості й у жодному разі не здаватися.

"Є ціла низка можливостей. І настав час... обговорити їх, і справді, є певний острах спричинити присутність в Україні бойових армій, але тут ідеться про різні форми допомоги... Україна є країною, яка перебуває під загрозою, і якби в нас була місія навчань в Україні, це не є порушенням міжнародного права. Від нас залежить вибір форми допомоги, яку буде надано Україні", - сказав президент Чехії.

За його словами, у нього з Макроном "однакові погляди на розвиток ситуації в Україні, які мають бути рішення, на якому горизонті, якими засобами".

"Ми згодні, що єдиний шлях - це продовжувати підтримувати Україну, тому що це те, що правильно. Але ми також не хочемо, щоб Росія перемогла зі своїм світоглядом. Ми хочемо жити у світі, де правил дотримуються малі і великі країни, і ми хочемо спиратися на ці правила. Якби Росія перемогла в Україні, ми зазнали б поразки, а це не той світ, якого ми хочемо. Ось чому ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - зауважив Павел.

 

Теги: #павел #чехія

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