Політика

17:25 05.03.2024

Зеленський привітав рішення МКС про ордери на арешт російських високопоставлених офіцерів

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Зеленський привітав рішення МКС про ордери на арешт російських високопоставлених офіцерів

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордери на арешт командувача дальньої авіації і колишнього командувача Чорноморського флоту Росії.

Зеленський нагадав, що їх "звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, вчинених під час російських бомбардувань українського цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури у 2022-му і 2023 роках".

"Кожен російський командир, який віддає наказ про удари по українському цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі, має знати, що справедливість переможе. Кожен винуватець таких злочинів має знати, що його буде притягнуто до відповідальності", - написав президент у вівторок у мережі Х.

"Міжнародне правосуддя потребує часу, але воно неминуче. Ми продовжуємо докладати всіх зусиль для того, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився непокараним. І жодна кількість зірочок на погонах і дверях кабінетів не вбереже їх від відповідальності", - написав також Зеленський.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша й колишнього командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України.

"МКС видав ордери на арешт двох осіб: Сергія Івановича Кобилаша й Віктора Миколайовича Соколова в контексті ситуації в Україні за ймовірно вчинені злочини в період із 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", - ідеться в документі, оприлюдненому на сайті МКС.

 

Теги: #мкс #зеленський

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