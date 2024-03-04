Уряд України треба звільнити від понад 30 невластивих повноважень - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що уряд України необхідно звільнити від понад тридцяти невластивих повноважень і функцій.

"На попередньому засіданні уряду я вносив документ, який розробив Фонд державного майна, про списання системи оповіщення якоїсь залізничної станції в якісь із регіональних філій "Укрзалізниці". Це списується рішенням уряду. І таких повноважень ми нарахували понад три десятка, орієнтовно 34-35", - сказав Немчінов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про необхідність позбавити уряд невластивих функцій.

Він наголосив, що йдеться про завдання, які мають вирішуватися на рівні міністерств, і, можливо, центральних органів виконавчої влади.

"Ідеться не про політичні функції, а передусім про господарчі. Тому що кожен такий документ проходить повну регламентну процедуру: погодження, експертиза, висновки тощо. Це відриває людей від того, щоб займатися іншими справами, тією ж євроінтеграцією", - підсумував міністр.

Як повідомлялося, Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року. Також, за його словами, Центр уряду необхідно розглядати в контексті загального завершення реформи державного управління та позбавлення уряду невластивих функцій.