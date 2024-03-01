Між Україною та Нідерландами укладено угоду про співпрацю у сфері безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Підписання угоди відбулося в Харкові, повідомив Зеленський у своєму телеграмі.

"Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами", - написав він.

Зазначається, що документ передбачає EUR2 мільярди військової допомоги від Нідерландів у поточному році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних сил України.

Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примусу її до відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності.

Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Президент України подякував прем'єр-міністру Нідерландів за підписання угоди, яка посилить захист України.

Як повідомила пресслужба Зеленського, документ також передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Зокрема, у пріоритеті надання ППО, артилерії, бронетехніки, підтримка морських і далекобійних можливостей.

У невійськовій сфері передбачено посилення допомоги Україні в напрямі економічного відновлення, протидії гібридним загрозам, у сфері розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також у сфері критичної інфраструктури.

Крім того, у документі розширено блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення держави-агресора до відповідальності, а також щодо підтримки з боку Нідерландів культурної спадщини України.

В угоді визначено механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної військової агресії проти України.