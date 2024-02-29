Лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні через позицію спікера Палати представників - ЗМІ

Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон повідомив, що підтвердив незмінність позиції консервативно налаштованих республіканців із питань іноземної допомоги та зміцнення кордону з Мексикою на зустрічі в Білому домі лідерів Конгресу з президентом Джо Байденом, повідомила газета The Hill.

Джонсон зазначив, що на цій зустрічі, у якій узяли участь лідери більшості та меншості в Сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл, а також лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс, він зі своїми ідеями залишився на самоті.

Видання пише, що в інтерв'ю Fox News спікер назвав правильними повідомлення ЗМІ про те, що "лідери ополчилися проти нього".

"Ці повідомлення досить точні. Вони сказали, що я був на острові один, один проти всіх інших".

"Я нагадав президенту і всім залученим, що проблемою номер один в Америці є відкритий кордон. Катастрофа, з якою ми зіткнулися, яку сам президент Байден спланував, яку він спричинив і створив, і я знову сказав йому, як і багато разів до цього, що він має розв'язати її за допомогою виконавчої влади. Ми більше не можемо чекати", - наводить The Hill заяву Джонсона.

Республіканці вважають, що питання про виділення іноземної допомоги можна розглядати лише в прив'язці зі зміцненням південного кордону США.

Коментар Джонсона прозвучав лише за кілька годин після того, як лідери Конгресу, щоб уникнути закриття уряду (шатдауну), домовилися продовжити до 8 березня фінансування міністерств сільського господарства, юстиції, торгівлі, енергетики, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та міського розвитку. Фінансування Пентагону, міністерства праці, охорони здоров'я, соціальних служб та інших відомств продовжено до 22 березня. Терміни попереднього продовження спливали відповідно 1 і 8 березня.

Домовленість про запобігання шатдауну не охоплює фінансування кордону та іноземної допомоги: Україні, Ізраїлю і Тайваню.