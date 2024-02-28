Політика

19:22 28.02.2024

Кличко: ТСК у парламенті створена для маніпулювання і поширення неправдивої інформації, щоб дискредитувати столичну владу

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Кличко: ТСК у парламенті створена для маніпулювання і поширення неправдивої інформації, щоб дискредитувати столичну владу

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що тимчасову спеціальну комісію (ТСК) Верховної Ради з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва в період дії воєнного стану створили, щоб продовжувати маніпулювати і поширювати неправдиву інформацію про роботу столичної влади.

"Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни, коли треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру. Коли треба надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса. Але зауважу, що всередині країні в умовах війни, на жаль, продовжується політична боротьба. І я вважаю, що ТСК у парламенті створили, щоб продовжувати маніпулювати суспільством, розповсюджувати неправдиву інформацію та дискредитувати столичну владу", - наголосив Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Він нагадав, що столиця вже декілька років чекає на ухвалення нардепами важливих для Києва законопроєктів - і щодо збереження культурної спадщини, і щодо відповідальності за порушення комендантської години, і щодо адміністративної відповідальності за недопуск до сховища, і щодо розвитку територій міста та меж столиці. Деякі з цих дуже важливих законопроєктів лежать у парламенті декілька років.

"Сподіваюся, депутати проаналізують і цю ситуацію теж та допоможуть Києву, нарешті ухваливши ці законопроєкти. Головне - щоб ця комісія працювала заради розвитку столиці, а не генерування політичних гасел та маніпуляцій. І не тільки якісь засідання задля "голосних" заголовків у ЗМІ проводила, а щоб депутати йшли, вникали, розуміли, як працює міське господарство", - наголосив Віталій Кличко.

Верховна Рада минулого тижня ухвалила постанову про створення Тимчасової спеціальної комісії з дослідження ефективності функціонування місцевої влади Києва.

 

Теги: #кличко #київ #тск #думка

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