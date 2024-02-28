Депутати Придністров'я закликали Росію вжити заходів щодо захисту регіону

З'їзд депутатів усіх рівнів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки ухвалив звернення на адресу Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням вжити заходів щодо захисту Придністров'я в умовах тиску з боку керівництва Молдови.

"Ухвалити звернення на адресу Ради Федерації та Державної Думи Росії з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску з боку Кишинева з урахуванням факту постійного проживання на території регіону більше ніж 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника в переговорному процесі", - ідеться в підсумковій декларації з'їзду, скликаного за ініціативою лідера Придністров'я Вадима Красносельського.

З'їзд звинуватив Молдову в "розв'язанні економічної війни проти Придністров'я", ухиленні "від політичного діалогу", відмові "від виконання майже всіх раніше досягнутих угод із Придністров'ям".

Форум також вирішив ухвалити звернення на адресу генерального секретаря ООН і ОБСЄ із закликом "вплинути на керівництво в Кишиневі з метою повернення до адекватного діалогу в межах міжнародного переговорного процесу".

Зі свого боку прессекретар уряду Молдови Даніель Воде назвав з'їзд депутатів усіх рівнів Придністров'я "пропагандистською подією". Він заявив, що "немає небезпеки ескалації і дестабілізації ситуації в цьому регіоні Молдови" у зв'язку з проведенням з'їзду.

Пізніше т. зв. міністр закордонних справ невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Віталій Ігнатьєв заявив в ефірі телеканалу "Россия-24", що "йдеться про звернення з проханням надати дипломатичну підтримку насамперед".

За його словами, ПМР звернулася до РФ із проханням "активізувати політико-дипломатичні заходи" щодо врегулювання ситуації, оскільки Росія є одним із міжнародних посередників у форматі "5 плюс 2".