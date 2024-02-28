Глава ЄП і спікери 23 парламентів закликали Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні - Стефанчук

Спікери 23-х парламентів і глава Європарламенту Роберта Мецола звернулися до спікера Палати представників США Майка Джонсона з проханням винести на голосування законопроєкт про виділення Україні допомоги в розмірі $60,06 млрд, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У цьому відкритому листі ми, очільники парламентів, просимо свого американського колегу внести на розгляд Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроєкт HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні", - написав Стефанчук у фейсбуці в середу.

За його словами, лист залишається відкритим до підписання.

"Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони… Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки", - навів Стефанчук відкритий лист.

Спікери парламентів висловили сподівання, що Конгрес США продемонструє історичну двопартійну єдність і підтримає Україну.

Під листом поставили свої підписи спікери парламентів Австрії, Німеччини, Литви, Латвії, Болгарії.