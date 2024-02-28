Канада не планує відправляти війська в Україну - міністр оборони

Канада не розглядає можливості відправлення військ для участі в бойових діях в Україні, заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Le Devoir.

"Ми і далі надаватимемо військову допомогу, якої потребує Україна, але, як член НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", - заявив Блер.

Зі свого боку пресаташе Міністерства оборони Канади Діана Ебаді зазначила, що канадські війська вже розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із гарантування безпеки.

Раніше Блер узяв участь у міжнародній конференції на підтримку Києва, організованій у Франції. Він підтвердив "непохитну прихильність Канади Україні", заявили в його офісі, і нагадав, що цього року Оттава надасть Україні "необхідну фінансову та військову допомогу".

Очікується, що Канада надасть близько $320 млн нових військових витрат, що очікуються до кінця року, а також $2,4 млрд у вигляді кредитів Україні, якими управлятиме Міжнародний валютний фонд.