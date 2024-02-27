Профільний комітет поки що не почав розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію - Фріз

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки поки що не розпочав розглядати поправки до урядового законопроєкту про мобілізацію, розповіла член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Не було сьогодні обговорення щодо поправок... Спочатку комітет вирішив зосередитися на напрямах законопроєкту, ухваленого в першому читанні. Там 16 напрямів із підпунктами. Після того, як буде розглянуто всі напрями і за кожним з них комітет зробить висновок, буде підготовлено порівняльну таблицю (поправок - ІФ-У) до другого читання, щоб підготувати вже законопроєкт із рішенням комітету", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, багато поправок дублюються.

"Багато поправок стосуються найбільш чутливих норм - це бронювання, порушення прав людини через розширені повноваження ТЦК, зокрема питання звільнення з військової служби, електронний кабінет й електронна повістка", - зазначила народний депутат.

Фріз повідомила, що в засіданні комітету оголошено перерву.