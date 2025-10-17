Інтерфакс-Україна
16:39 17.10.2025

Раді рекомендують ухвалити за основу закон про надання права МЗС пропонувати санкції безпосередньо РНБО - нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт, який надає право Міністерству закордонних справ вносити пропозиції щодо санкцій безпосередньо до РНБО, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Законопроєкт (№14002) о внесенні змін до закону "Про санкції" пропонує надати Міністерству закордонних справ право вносити пропозиції щодо впровадження, скасування та внесення змін до санкцій безпосередньо до Ради національної безпеки та оборони, а не через Кабінет міністрів, як це відбувається зараз. Окрім того, пропонується запровадити нову підставу для застосування санкцій, а саме рішення органів іноземних держав про застосування санкцій, які запроваджені у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України та не суперечать національним інтересам нашої держави", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народної депутатки такі зміни допоможуть забезпечити євроінтеграційні та міжнародно-правові зобов’язання України та пришвидшать порядок застосування санкцій щодо суб’єктів, на яких накладено санкції міжнародними організаціями чи уповноваженими органами інших держав.

Фріз зазначила, що комітет також рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні та у цілому законопроєкт (№ 14058) про внесення змін до деяких законів щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. Законопроєкт унормовує процедуру звільнення співробітників розвідорганів з військової служби в умовах воєнного стану з їх подальшим зарахуванням у запас Збройних Сил України.

