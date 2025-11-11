Інтерфакс-Україна
Події
14:23 11.11.2025

Операція НАБУ і САП з викриття корупції в енергетиці — тест, чи справді під час війни "немає недоторканних" - Фріз

Операція НАБУ І САП  з викриття корупції у сфері енергетики — це перевірка, чи справді під час війни "немає недоторканних", вважає член комітету Верховної Ради з питань національної  безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Операція НАБУ і САП у справі Міндича - Галущенка–"Енергоатому"— це перевірка, чи справді в країні воєнного часу діє принцип "немає недоторканних", навіть якщо вони входять до групи, так званих, 5-6 менеджерів президента. Ми бачимо озвучені антикорупційними органами дані про сотні годин записів, мільйонні суми та вплив приватних посередників на стратегічні держкомпанії. Наголошу - під час війни! Хіба це не гроші на крові? Хіба не через участь найвищих топ-посадовців у брудних оборудках було здійснено напад влітку на незалежність антикорупційних органів?", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народної депутатки, у цьому контексті поява в матеріалах імен чинних чи колишніх міністрів, зокрема Германа Галущенка (міністр юстиції з 17 липня 2025 р., до цього часу очолював міністерство енергетики з 29 квітня 2021  р. — ІФ-У) та Світлани Гринчук (міністерка енергетики з 17 липня 2025 р., керувала міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 2024—2025 рр.—ІФ-У) потребує не кволих пояснень від влади й не політичного кришування причетних, а максимально швидких і прозорих процесуальних дій. Фріз підкреслила, що суспільство має знати правду, щоб не втратити остаточно довіру до держави. На думку Фріз, суспільство вже втратило довіру до влади, "але втратити довіру до держави під час війни - це не ризик, це пряма загроза нашому майбутньому".

"Ключове зараз — повна незалежність НАБУ і САП, відсутність будь-якого тиску з боку Офісу президента, силовиків чи уряду, публічне роз’яснення масштабів схеми та персональної відповідальності кожного фігуранта. Впевнена, що незалежні розслідування — це не атака на державу, як будуть намагатись це висвітлити на медійних ресурсах влади, а спосіб її захистити від внутрішніх паразитів", - зазначила Фріз.

Народна депутатка відзначила, що до моменту оголошення підозр діє презумпція невинуватості, але всі фігуранти найвищого рівня мають бути негайно відсторонені з посад на час розслідування, оскільки політична відповідальність настає раніше за вирок суду. 

"Якщо підтвердиться, що провладні бізнес-групи впливали на розподіл фінансових потоків у критичній галузі під час смертельної війни, — це має завершитися не зняттям з посад, а невідворотністю покарання, тобто реальними вироками без жодних передумов, "тихеньких походів у ліс" тощо. Інакше це може призвести до незворотних подій як для влади, так і для держави", - наголосила Фріз.

