Раді рекомендують ухвалити закон щодо уточнення питання проходження військової служби співработниками розвідорганів - нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт №14058 щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"На засіданні комітету підтримали до другого читання проєкт закону №14058 про внесення змін до деяких законів щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України. Закон удосконалить процедуру звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами народної депутатки, між першим та другим читанням законопроєкт доопрацьовано редакційно з урахуванням поправок,

"Законопроєкт також доповнено змінами до статті 15 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині виплати одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовця у зв’язку з закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу та досягнення граничного віку перебування на службі", - зазначила Фріз.

Як повідомлялося, Верховна Рада 22 жовтня підтримала за основу цей законопроєкт.

Зміни, зокрема, до закону "Про розвідку" передбачають, що співробітники розвідувального органу можуть бути звільнені зі служби (роботи) у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі на основі висновку атестаційної комісії такого органу про неможливість подальшого використання співробітника на службі. Згідно з законопроєктом, вони зараховуються в запас Збройних сил України у порядку, визначеному законодавством.