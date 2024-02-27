Президент Фінляндії виступив проти ідеї введення західних військ в Україну

Військової присутності Заходу в Україні не буде, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, коментуючи підсумки конференції глав держав і урядів у Парижі.

"Була широко поширена думка, що військової присутності не буде. Такою ж була позиція Фінляндії", - сказав Нііністьо у вівторок порталу Yle.

Він зазначив, що дискусія на конференції була корисною, з особливим акцентом на матеріальних потребах України. "Можливо, доведеться подумати про нові способи їх задоволення", - сказав Нііністьо.

У зустрічі, скликаній президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення підтримки України, взяли участь лідери близько двадцяти країн. Макрон заявив, що не варто виключати можливість відправки військовослужбовців із західних країн в Україну.