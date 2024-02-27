Політика

18:12 27.02.2024

Президент Фінляндії виступив проти ідеї введення західних військ в Україну

1 хв читати
Президент Фінляндії виступив проти ідеї введення західних військ в Україну

Військової присутності Заходу в Україні не буде, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, коментуючи підсумки конференції глав держав і урядів у Парижі.

"Була широко поширена думка, що військової присутності не буде. Такою ж була позиція Фінляндії", - сказав Нііністьо у вівторок порталу Yle.

Він зазначив, що дискусія на конференції була корисною, з особливим акцентом на матеріальних потребах України. "Можливо, доведеться подумати про нові способи їх задоволення", - сказав Нііністьо.

У зустрічі, скликаній президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення підтримки України, взяли участь лідери близько двадцяти країн. Макрон заявив, що не варто виключати можливість відправки військовослужбовців із західних країн в Україну.

 

Теги: #фінляндія #нііністьо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 12.02.2024
Обраний президент Фінляндії не вірить у швидке поліпшення відносин із РФ, обіцяє продовжити політику Нііністьо

Обраний президент Фінляндії не вірить у швидке поліпшення відносин із РФ, обіцяє продовжити політику Нііністьо

01:06 12.02.2024
Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

21:14 11.02.2024
У Фінляндії завершилися вибори президента, за підсумками попереднього голосування перемагає експрем'єр Стубб

У Фінляндії завершилися вибори президента, за підсумками попереднього голосування перемагає експрем'єр Стубб

12:05 11.02.2024
Другий тур президентських виборів проходить у Фінляндії

Другий тур президентських виборів проходить у Фінляндії

17:05 09.02.2024
Фінляндія надасть 22-й пакет військової допомоги Україні на суму до 190 млн євро

Фінляндія надасть 22-й пакет військової допомоги Україні на суму до 190 млн євро

04:53 09.02.2024
Фінляндія продовжила повне закриття кордону з Росією ще на два місяці

Фінляндія продовжила повне закриття кордону з Росією ще на два місяці

19:17 03.02.2024
Прем'єр Фінляндії повідомив про плани залишити закритим кордон із Росією

Прем'єр Фінляндії повідомив про плани залишити закритим кордон із Росією

19:33 30.01.2024
Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України

Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України

00:16 29.01.2024
У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

У Фінляндії відбудеться другий тур президентських виборів

20:32 28.01.2024
У Фінляндії завершилося голосування на президентських виборах

У Фінляндії завершилося голосування на президентських виборах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

Допомога Україні не повинна обмежувати польського фермера - Туск

Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

Європарламент підтримав створення Українського фонду в розмірі EUR 50 млрд на 2024-2027 рр.

Шольц проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus

ОСТАННЄ

Подоляк: Сам факт обговорення можливості відправлення іноземних військ в Україну - хороший сигнал

Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

Допомога Україні не повинна обмежувати польського фермера - Туск

Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

Європарламент підтримав створення Українського фонду в розмірі EUR 50 млрд на 2024-2027 рр.

Понад половина поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію надійшла від монобільшості - Фріз

Розбіжності в Конгресі США щодо шатдауну та іноземної допомоги подолати не вдалося - ЗМІ

Шольц проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus

Прем'єр Болгарії закликав міжнародну спільноту прискорити створення військового трибуналу над РФ

Болгарія і далі надаватиме Україні військову допомогу - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА