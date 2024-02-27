Політика

17:57 27.02.2024

Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

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Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

Присутність західних військ в Україні не переступить "порогу войовничості", заявив у вівторок глава Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне, коментуючи заяви президента Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ в Україну.

Зіткнувшись із російською агресією, західним країнам довелося "розглянути нові дії з підтримки України", сказав Сежурне, повідомляє газета "Фігаро".

Він пояснив, що має на увазі такі операції, як розмінування, кібербезпека або виробництво зброї на території України.

"Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на території України, не переходячи "порогу войовничості", - сказав він.

 

Теги: #мзс #франція #сежурне

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