Політика

17:09 27.02.2024

Допомога Україні не повинна обмежувати польського фермера - Туск

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Допомога Україні не повинна обмежувати польського фермера - Туск

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив у вівторок про готовність країни продовжувати надання допомоги Україні, але не на шкоду власним громадянам, зокрема, сільгоспвиробникам.

"Ми готові допомагати Україні, але в тому, що стосується вільної торгівлі з Україною, ми маємо брати до уваги й інтереси наших спільнот - суспільних та економічних. І в цьому випадку у нас єдина думка: нам необхідно працювати разом із Брюсселем, щоб допомога Україні не була на шкоду нашій економіці, і особливо нашому сільському господарству", - наводить його слова Польське телебачення.

Туск виступив із цією заявою на зустрічі країн Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) у Празі.

Уже тривалий час у Польщі проходять масові протести сільгоспвиробників проти поставок агропродукції, що безмитно надходить з України.

Теги: #польща #туск

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