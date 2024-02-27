Політика

15:01 27.02.2024

Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

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Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив категорично проти ідеї відправлення військ із боку європейських країн або НАТО в Україну.

"Учора в Парижі ми домовилися, що всі мають зробити більше для України. Україні потрібна зброя, боєприпаси і засоби протиповітряної оборони. Ми працюємо над цим. Зрозуміло, що жодних наземних військ із боку європейських країн або НАТО не буде", - написав Шольц у соцмережі Х.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправлення західних військ не можна "відкидати", але наголосив, що наразі з цього питання немає консенсусу.

У Лондоні також заявили, що не мають наміру розширювати військову присутність в Україні: у цій країні перебуває лише невелика група британських військових інструкторів, передає у вівторок газета "Гардіан".

"Якщо не брати до уваги невелику групу наших військовослужбовців, яка перебуває в країні й підтримує Збройні сили України, у нас немає планів масштабного збільшення цього контингенту", - заявив представник прем'єра Ріші Сунака журналістам.

Він також зазначив, що велика кількість українських військових пройшли підготовку у Великій Британії.

Лідери низки країн-учасниць НАТО, зокрема Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини, відкинули можливість відправлення військових зі своїх країн в Україну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що і в альянсу немає таких планів.

 

Теги: #війна #війська #шольц

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