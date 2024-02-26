Україна зацікавлена у спільному військовому виробництві з Болгарією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість української сторони у спільному військовому виробництві з Болгарією, оскільки це зміцнить економіку та оборонний сектор обох країн.

"Україна дуже зацікавлена у спільному військовому виробництві з Болгарією. І з іншими державами також. Насамперед з тими державами, у яких є великий потенціал у військовій індустрії", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії в Києві.

Як він зазначив, завдяки такому виробництву Болгарія зможе отримати і робочі місця, і кошти у свою економіку. Паралельно Україна, за його словами, зможе закрити свої дефіцитні потреби.

"Ми говоримо не лише про потреби війни, а й про час після війни. Гадаю, що обидві наші країни і оборонні індустрії зацікавлені в цьому", - сказав президент.

Глава держави також повідомив, що поінформував болгарського прем'єра про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

Сторони домовилися активізувати створення логістики та інфраструктури у східноєвропейському регіоні, обговорили співпрацю у сфері енергетики і, крім того, приділили увагу питанням притягнення РФ до відповідальності за війну і терор.

Президент України подякував болгарській стороні за прояв політичної та безпекової підтримки, за запровадження санкцій проти Росії, сприяння українському судноплавству в Чорному морі на тлі російської блокади та за готовність до роботи з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.