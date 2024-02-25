Зеленський: Не хотів би появи ініціатив мирного врегулювання, які не збігалися б з інтересами України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хотів би, щоб після цьогорічних виборів у різних країнах світу з'являлися власні ініціативи мирного врегулювання війни, які не збігалися б з інтересами України.

"Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати переговорів, будь-які формули миру країни або навіть наші партнери, які сьогодні не тут і не у війні. Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути тільки від України", - заявив Зеленський на пресконференції в неділю.

Глава держави також наголосив, що Україні не можна упустити таку дипломатичну ініціативу, як перший інавгураційний Саміт миру, який до літа відбудеться у Швейцарії.

Другий Саміт миру, як зазначив Зеленський, "ми хотіли б, щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому".

За його словами, у межах першого Саміту буде розроблено план і підготовлено документ, як це було на прикладі зернової ініціативи, коли Україна, Туреччина та ООН домовилися про конкретні кроки.

"А потім цей наш план було передано російській стороні. І ми показали, що давайте працювати в такому форматі. Якщо це не працює, ми все одно будемо йти до реалізації коридору своїми силами. Так і вийшло... Після цього Росія підтвердила, що їм довіряти не можна, однак вона вже нічого з цим не могла зробити. Зерно пішло. Це позитив, і це був важливий результат під час війни", - сказав Зеленський.

"Так само із самітом. Коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливим. Це не означає, що Росія прийме цей документ... Ми говоримо, що цей документ буде, так само, як і у форматі зернової ініціативи, презентований переговірниками, а потім буде представлений російській стороні", - додав президент.

Зеленський також наголосив, що "ми будемо готові до другого Саміту миру, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни, і ми хочемо, щоб із нами було якомога більше країн світу".

"Але я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу (а це рік різних виборів) з'явилася своя ініціатива від недемократичної країни або від дуже демократичних країн, що не збігалася б з інтересами країни, яка сьогодні у війні", - резюмував він.