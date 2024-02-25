Використовувати Україну для тиску на ЄС несправедливо - Зеленський про протести польських фермерів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що використовувати Україну для тиску на ЄС несправедливо.

"Це політичний вектор, дуже сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі. Але я хотів би сказати, що ми вдячні польському суспільству, і дуже не хотілося б, щоб політики кордон, який є між нами, створювали між нашими суспільствами", - сказав він у неділю на пресконференції в Києві.

"Використовувати Україну як тиск на європейські інституції - це просто несправедливо. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я як президент просто кажу відверто, що для нас дуже важливо - зберегти союз із Польщею. А якщо кроки не знайдуться, ми будемо захищати наш бізнес", - сказав Зеленський.