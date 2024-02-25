Політика

13:07 25.02.2024

У нових санкціях проти РФ, застосованих партнерами України, відображено напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"

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У нових санкціях проти РФ, застосованих партнерами України, відображено напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"

У нових санкційних пакетах проти РФ, які запровадили США, Канада, Велика Британія та Європейський Союз, відображено напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола", повідомляє пресслужба президента.

"Напрацювання Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, яку очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак спільно з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом, стали основою чергових пакетів санкцій, застосованих США, Канадою, Великою Британією та Європейським Союзом до осіб і компаній, що підтримують війну проти нашої держави", - ідеться в пресрелізі, розміщеному на сайті глави української держави в неділю.

Так, зазначається, що до нових санкційних списків США внесено 554 позиції, крім цього, було ухвалено бізнес-рекомендації "Ризики та міркування для ведення бізнесу в Російській Федерації та на окупованих Росією територіях України", які поширюватимуться не лише на Іран, КНДР і М'янму, а й на Росію.

"До санкційних списків внесено осіб, пов’язаних із викраденням українських дітей, компанії з енергетичного сектору, зокрема афілійовані з корпорацією "Росатом", постачальників мікроелектроніки – компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР, виробників російського ВПК, Національну систему платіжних карток "Мир", фінансові установи, інвестиційні компанії, структури у сфері фінансових технологій, а також 25 танкерів, що перевозять російську нафту та іранську зброю", - наголошується в повідомленні.

Також санкції стосуються виробництва і постачання БПЛА "Шахед", "Ланцет" і ворожих ракет, російських IT-компаній, підприємств із виробництва та постачання верстатів, постачальників мікроелектроніки та авіазапчастин, таких як "Аеростан", "Навіс", "Алабуга".

Крім цього, до санкційних списків США потрапили російські бізнесмени Андрій Комаров, Сергій Гордєєв, Костянтин Струков.

У пресрелізі зазначено, що Велика Британія запровадила санкції щодо майже 100 фізичних і юридичних осіб.

"Зокрема, це компанія – виробник боєприпасів "Свердлов", енергетичні компанії "Новатек" і "Арктик СПГ". За обхід прайскепів на нафту встановлено обмеження щодо компаній-нафтотрейдерів, серед яких "Нільст Труст". Велика Британія також запровадила санкції стосовно перевізників "тіньового флоту": Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, компаній із сектору виробництва алмазів", - повідомляють у пресслужбі.

До санкційного списку потрапили також генеральний директор компанії "Алроса" й особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі – компаніями "УГМК", "Мечел", "ОМК", а також структурами з КНР, Туреччини, Швейцарії, Маршаллових островів.

Водночас Канада запровадила санкції стосовно 163 осіб. Зазначається, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ було застосовано обмеження щодо 2 900 осіб.

Повідомляється, що "під канадські санкції потрапили російські бізнесмени Андрій Молчанов та Андрій Бокарєв, логістичні підприємства "Усть-Луга", "Нафта", "Новоросійський порт", підприємства ВПК, інші підприємства зі звітів Міжнародної санкційної групи "Верстати", "Дрони", "Літаки".

Крім цього, Канада запровадила санкції проти ворожого пропагандистського Федерального агентства новин і "Красной звезды". Також для використання Росією заборонено 20 товарів військового або подвійного призначення.

Європейський Союз додав до 13-го санкційного пакета 194 осіб, а також застосував обмеження щодо сектору російського ВПК, логістики, окремих ІТ-компаній та їхніх керівників, а також осіб, причетних до викрадення українських дітей. Під санкції потрапили також виробники пороху, набоїв та електроніки.

"У санкційних списках – Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівний завод "Арсенал", "Красное знамя", "Іскра", "Турбіна", постійний фігурант постачання "СМТ Лоджік". До списків увійшли компанії з КНР, Туреччини, Сербії, Індії, Тайланду, Казахстану. Також розширено список заборонених до експорту товарів – компонентів, які використовуються в російських БПЛА", - зазначають у пресслужбі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до санкційних списків ЄС внесено понад 2 тис. осіб.

Крім цього, до санкційних списків Австралії внесено 92 особи, зокрема, обмеження стосуються викрадачів українських дітей. Загалом від початку повномасштабної російської агресії Австралія застосувала санкції до 1 200 осіб.

Також Нова Зеландія затвердила 25-й санкційний пакет з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що Міжнародна робоча група "Єрмака-Макфола" продовжуватиме роботу над посиленням тиску на РФ та її військово-політичне керівництво, а також інші країни, які підтримують збройну агресію проти України.

"Вдячний партнерам, міжнародним експертам, зокрема моєму другу Майклу, неурядовим організаціям і всім українським органам. Це наш спільний результат", - наголосив Єрмак.

 

Теги: #санкції #єрмак_макфол

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