Політика

18:36 23.02.2024

Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

2 хв читати
Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції стосовно 10 фізичних і 153 юридичних осіб, пов'язаних із РФ, повідомляє пресслужба уряду Канади.

"Сьогодні ми направляємо чіткий сигнал російським чиновникам і організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який хоробро захищає свої права перед обличчям невиправданих і агресивних дій Путіна. Ми продовжимо використовувати підривні заходи проти російського уряду, націлюючись на його спроможність вести незаконну війну доти, доки суверенітет і територіальну цілісність України не буде повністю відновлено", - заявила Жолі.

Санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики й ухилення від санкцій. Серед названих осіб - помічник президента Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

"Ці люди й очолювані ними фірми є вузлами прямої та непрямої підтримки агресивної війни російського уряду проти України. Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надають Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари й послуги", - наголошується в повідомленні уряду.

Канада також оголошує про заборону експорту в Росію певних товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї та служити війні проти України. Заборона поширюється на вибухові речовини, зокрема детонатори, які використовуються в гірничодобувній і будівельній галузях. Заборона на експорт також містить іще 20 контрольованих предметів, які, як відомо, Росія використовує для виробництва зброї.

Канада збільшує тиск на Путіна і російський уряд, посилюючи режим санкцій. Санкції Канади тепер можуть бути спрямовані проти будь-якої людини за межами Канади, яка не є канадцем і порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Сюди входять і ті, хто допомагає Росії та її довіреним особам уникати або обходити санкції.

"Канада продовжує рішуче засуджувати неспровоковане і невиправдане вторгнення російського уряду в Україну, яке без нагальної потреби поставило під загрозу стабільність в усьому регіоні та незліченну кількість життів, і закликає президента Путіна негайно вивести свою армію і маріонеткові сили з України", - наголосили в уряді.

Теги: #канада #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 23.02.2024
США запровадили санкції проти НСПК і низки банків РФ

США запровадили санкції проти НСПК і низки банків РФ

17:35 23.02.2024
До другої річниці вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції щодо сотень об'єктів у Росії та в усьому світі

До другої річниці вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції щодо сотень об'єктів у Росії та в усьому світі

16:07 23.02.2024
13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

15:17 23.02.2024
До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

11:52 23.02.2024
ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

07:06 23.02.2024
США готують новий пакет санкцій проти Росії

США готують новий пакет санкцій проти Росії

11:43 21.02.2024
Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

01:48 21.02.2024
США оголосять про нові санкції проти РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

США оголосять про нові санкції проти РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

20:23 20.02.2024
Україна і Канада обговорили конкретні положення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Україна і Канада обговорили конкретні положення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

16:40 20.02.2024
Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

Зеленський провів у Львові зустріч із делегацією сенаторів США

Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

Усі партнери України мають узяти на себе безпекові зобов'язання - Фредеріксен

Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

ОСТАННЄ

Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

Зеленський провів у Львові зустріч із делегацією сенаторів США

Спільна заява керівництва ЄС: Європейський Союз і далі підтримуватиме Україну

ВР визнала право інгуського народу на створення незалежної національної держави

Усі партнери України мають узяти на себе безпекові зобов'язання - Фредеріксен

Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій – Зеленський

Єврокомісія має намір розблокувати Польщі EUR137 млрд із фондів ЄС

ВР підтримала в цілому законопроєкт про лобізм

Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

Орбан - шведському прем'єру: Уже в понеділок парламент ратифікує протокол про приєднання Швеції до НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА