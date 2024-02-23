Політика

18:07 23.02.2024

Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

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Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

Уряд Нідерландів анонсував укладення з Україною угоди про безпеку на найближчі десять років.

"Нідерланди незабаром укладуть з Україною угоду про безпеку на найближчі десять років. Ця угода є сигналом уряду про те, що Нідерланди хочуть підтримувати Україну впродовж більш тривалого періоду часу у сферах безпеки, оборони, відновлення та правосуддя. Так Нідерланди допомагають Україні захиститися від Росії", - йдеться в повідомленні на сайті уряду Нідерландів у п'ятницю.

"Гарна новина про те, що Нідерланди незабаром укладуть довгострокову угоду про безпеку з Україною. Це важливо для України та для нашої власної безпеки. Й це потужний сигнал для Росії: ми твердо стоїмо за Україну", - прокоментував цю новину прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в соціальній мережі Х (Twitter).

У повідомленні уряду Нідерландів зазначається, що під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року Нідерланди заявили, що, як і "Велика сімка", укладуть угоди про безпеку з Україною. "Відтоді Нідерланди проводять переговори з Україною, щоб надати цьому питанню сенсу. Угода про безпеку охоплює угоди про середньо- і довгострокову військову підтримку, співпрацю з метою зміцнення оборонної промисловості, підвищення кіберстійкості України та посилення оперативної сумісності української армії з НАТО".

Крім того, Нідерланди та Україна домовилися продовжувати спільну роботу з "відновлення та реконструкції, протистояти гібридним загрозам, зберігати прихильність встановленню істини та справедливості для всіх жертв війни, а також продовжувати використовувати санкції для здійснення подальшого тиску на Росію. Угоду про безпеку буде підписано найближчим часом", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #безпека #угода #нідерланди #рютте

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