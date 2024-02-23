Політика

14:24 23.02.2024

Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

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Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана в тому, що підтримка України також має бути зосереджена на відновленні її експортного потенціалу, зокрема агропромислової продукції, на світові ринки, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів.

Таку думку вона висловила в п'ятницю у Варшаві, виступаючи зі спільною з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і прем'єр-міністром Бельгії, яка головує в ЄС, Александером де Кроо заявою для преси.

Коментуючи ситуацію на українсько-польському кордоні у зв'язку з його блокуванням польськими фермерами та перевізниками, фон дер Ляєн повідомила про плани Єврокомісії оновити угоду про автомобільні перевезення, де буде повністю враховано польські побоювання. "Сьогодні експорт з України Чорноморським маршрутом значно збільшується, і це добре, тому що це розвантажує і розвантажуватиме сухопутні кордони. Наразі наші зусилля мають бути зосереджені на підтримці України у відновленні її експортного потенціалу в бік світу. Це важливо для нас", - сказала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн нагадала, що завтра виповниться два роки відтоді, як Росія "вторглася у свого мирного сусіда Україну". "Ми підтримуємо українців у їх сміливій боротьбі. Я впевнена, що ми зможемо впоратися з наслідками цієї війни в Європі, тому що українці борються за верховенство права, проти права сили, за демократію і свободу, проти тиранії, вони борються за наші цінності і нашу безпеку, і саме тому ми підтримуватимемо їх стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

Теги: #україна #експорт #урсула_ляєн

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