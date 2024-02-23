Орбан - шведському прем'єру: Уже в понеділок парламент ратифікує протокол про приєднання Швеції до НАТО

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан запевнив шведського колегу Ульфа Крістерссона в тому, що угорські парламентарі затвердять протокол про вступ Швеції до НАТО.

"Парламент збереться в понеділок й ухвалить необхідні рішення, які завершать цей етап", - сказав Орбан у п'ятницю на пресконференції з Крістерссоном у Будапешті. Слова угорського прем'єра наводить агентство ЕФЕ.

Затвердження угорськими депутатами протоколу про вступ Швеції до НАТО зніме останню перешкоду перед розширенням Альянсу.

Крім того, співрозмовники домовилися, що Швеція в рамках укладеної угоди про безпеку поставить Угорщині чотири винищувачі Gripen.