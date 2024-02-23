Політика

07:06 23.02.2024

США готують новий пакет санкцій проти Росії

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США готують новий пакет санкцій проти Росії

США анонсували великий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на смерть опозиціонера Олексія Навального, повідомляє сайт Білого дому.

"Він (Байден - ІФ-У) підтвердив, що його адміністрація завтра оголосить про нові великі санкції проти Росії у відповідь на смерть Олексія, російські репресії та агресію, а також жорстоку й незаконну війну в Україні", - йдеться в релізі.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден зустрівся з дружиною покійного російського опозиціонера Олексія Навального Юлією.

 

 

 

Теги: #рф #сша #санкції

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