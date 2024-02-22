Зустріч представників урядів Польщі та України відбудеться 28 березня

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що пропонована президентом України Володимиром Зеленським урядова зустріч на кордоні не відбудеться, а 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч представників урядів Польщі та України.

Як повідомляє Polsat News, Туск повідомив, що останніми днями провів низку зустрічей із лідерами кількох країн. Він також запевнив у "постійному контакті" з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Хочу наголосити, що не припиняю захищати інтереси польських фермерів. Ми постійно говоримо про це з Україною та Єврокомісією", - сказав Туск.

Він зазначив, що "ми шукатимемо рішення для польських фермерів, як внутрішніми методами, так і шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями".

"Фермери можуть розраховувати на мене", - сказав прем'єр-міністр на пресконференції.

Водночас він наголосив, що "цими днями, цими тижнями вирішується доля України".

"Мені не треба нікого переконувати, що вирішується і наша доля. Будь-яка атака в публічному просторі, що підтримує версію Путіна, є державною зрадою. Ми в жодному разі цього не потерпимо", - сказав він.