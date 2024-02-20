Грузія не запроваджуватиме антиросійських санкцій - прем'єр Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе виключив можливість приєднання Тбілісі до санкцій проти Росії.

"Щодо санкцій проти Росії у нас є дуже чітка позиція. Ми не запроваджуємо санкцій, і з цього приводу у нас є дуже сильні аргументи", - сказав Кобахідзе в Брюсселі на спільній пресконференції з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", серед них секретаря Ради безпеки, радника президента", - сказав Кобахідзе, відповідаючи на відповідне запитання.

Боррель зі свого боку повідомив, що в ЄС ніхто серйозно не поставився до заяв про можливе залучення Грузії до воєнного конфлікту з Росією, зазначивши, що там "не чули закликів про це ні з України і ні від окремих осіб".

"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяв про відкриття в Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", - заявив Боррель.