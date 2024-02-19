Зеленський про блокаду польських фермерів: Новини з кордону виглядають просто знущально, необхідні спільні рішення і зрозуміла справедливість

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону лежить у політичній площині, проте сторонам потрібні спільні рішення і пошук справедливого виходу.

"Те, що відбувається на нашому західному кордоні - кордоні з Польщею, - не можна сприймати як щось нормальне або буденне. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тому насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Так, за його словами, "порівняно з новинами з-під Куп'янська, де не вщухає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально".

Глава держави заявив про необхідність пошуку вирішення цієї ситуації.

"Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - сказав він.

Як повідомлялося, польські фермери заявили про початок повної блокади кордону з 20 лютого, включно з блокуванням автомобільних пунктів пропуску, під'їздів до залізничних шляхів і виїздів до портів.