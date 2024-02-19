Фон дер Ляєн оголошено кандидаткою на переобрання головою Єврокомісії

Голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн офіційно висунуто кандидатом на переобрання на цю посаду, повідомили європейські ЗМІ.

"Після місяців мовчання колишній німецький міністр оголосила про свої наміри за підсумками зборів партії ХДС у понеділок у Берліні", - написала французька газета Le Figaro.

За повідомленням видання, "65-річна Урсула фон дер Ляєн тепер офіційно є кандидатом на другий термін на чолі Єврокомісії".

Про свої плани чинна глава ЄК оголосила на конференції ХДС. "І ця велика німецька правоцентристська партія, яка впевнено очікувала на її кандидатуру, одразу ж дала їй своє благословення", - ідеться в публікації Le Figaro.

Заплановані на 6-9 червня європейські вибори призведуть до призначення перших осіб головних інститутів ЄС, зокрема Єврокомісії, голова якої може обиратися на свою посаду не більше ніж на два п'ятирічні терміни.