Гарріс після зустрічі із Зеленським у Мюнхені: У нас тільки один план – "А"

Віцепрезидент США Камалла Гарріс заявила про відсутність "плану Б" на випадок провалу в Конресі плану підтримки України.

"У нас план тільки один - А. Забезпечити Україні те, що необхідно... Я переконана, що пакет додаткової допомоги буде проголосовано. Впевнена, що є консенсус двох партій. І має бути наша відповідь - залишитися зі своїми друзями", - сказала вона в суботу в Мюнхені після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Питання підтримки України - ключове. Ми залишаємося глобальним лідером за принципами суверенітету та недоторканності кордонів. Учора я чітко сказала - коли ми говоримо про роль Америки, ми не можемо грати в політичні ігри". - наголосила Гарріс.

Водночас Зеленський наголосив, що "ми розраховуємо на позитивне рішення" (Конгресу - ІФ-У). "Для нас цей пакет - життєво важливий. Якщо ми говоримо про альтернативу - тоді це не стратегічний партнер", - зазначив він.

За його словами, ухвалення пакета допомоги Україні в Конгресі недостатньо для перемоги. "Необхідна велика союзницька робота. Це точно шлях уперед, але це ще не перемога. Рух уперед важливіший, ніж стагнація на полі бою", - сказав Зеленський.

Він не став називати можливу відмову Конгресу підтримати Україну "зрадою". "Це не зрада, тому що я не думаю, що наш партнер може не підтримати Україну", - сказав також український лідер.