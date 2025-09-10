Посол Британії Гарріс завершив дипмісію в Україні

Фото: Unsplash

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс повідомив про завершення дипломатичної місії в Києві.

"Для мене було честю служити Послом Великої Британії в Україні. Я залишаю по собі міцну угоду про Сторічне партнерство, яка охоплює безліч напрямків - від бойових технологій до гуманітарних, енергетичних та проєктів економічного відновлення, а також шкільне партнерство", - написав Гарріс у соцмережі Х.

Посол додав, що його надихає сила українського народу та багатство української мови та культури.

"Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка протистоїть агресії Росії, та у досягненні справедливого та стійкого миру. Слава Україні!", - наголосив він.

Гарріс розпочинав виконання обов'язків посла в Україні у вересні 2023 року. Раніше він уже працював у Києві у 2003-2008 роках і обіймав тоді посаду заступника посла та генерального консула.