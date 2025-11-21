Інтерфакс-Україна
Події
11:26 21.11.2025

Запропонований США "мирний план" став несподіванкою для Європи – ЗМІ

Фото: Unsplash

Запропонований США план завершення війни між Україною та Росією став повною несподіванкою для дипломатичного співтовариства, повідомляє CNN з посиланням на європейського дипломата в Україні.

"Все це вже було розглянуто раніше і відхилено, а тепер ми повернулися до вихідної точки. Для українців це просто нереальна ідея, і на те є вагомі причини. Це буде просто запрошенням для росіян повернутися знову в майбутньому. Для будь-якого українського лідера прийняти це буде політичним самогубством, а передача цієї укріпленої території – військовим самогубством", - заявив дипломат.

Він також розповів, що міністерства закордонних справ Європи та інших країн дзвонили до Вашингтону, щоб отримати роз'яснення щодо плану, але їм відповіли, що вони також нічого не знають.

"Ми безпосередньо від співробітників Державного департаменту та Капітолійського пагорба дізналися, що ніхто не знав про цей план, доки він не просочився вчора. Люди, які повинні були про це знати, нічого про це не знали... Це викликає велике роздратування і плутанину", - вказав він.

У своїх перших публічних коментарях після появи повідомлень про цей план глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила журналістам у четвер, що "для того, щоб будь-який план спрацював, необхідна підтримка українців і європейців". Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, тим часом, заявив CNN, що будь-які плани повинні залучати Європу і залишати Києву можливість захищатися самостійно.

"Ми маємо набагато більшу зацікавленість у цьому, ніж США, і тому Україна, а також Європа, мають бути залучені", – сказав він.

У публікації The Wall Street Journal йдеться про те, що група європейських лідерів нібито працює над іншою версією плану завершення російсько-української війни, зі справедливішими для України умовами, аніж в документі, який створили в адміністрації Трампа, пише "Європейська правда". Роботу над цим планом сподіваються завершити "у найближчі дні".

Ряд чиновників і дипломатів висловили своє розчарування зміною підходу американців, які знову почали нав'язувати Україні невигідну угоду, повідомляє Politico.

"Звичайно, це викликає занепокоєння, але ми маємо дотримуватися своєї позиції. Якщо Росія уникне відповідальності, то це лише питання часу, коли ми побачимо нову агресію Росії не тільки в Україні, але й у країнах-членах ЄС та НАТО", – сказав один із дипломатів ЄС.

Високопоставлений європейський чиновник, ознайомлений з новою 28-пунктовою пропозицією, сказав, що це лише перелік "пунктів, які задовольнять Путіна", і що це дуже поганий план.

"Але все вказує на те, що українці мусять його прийняти. Київ дає чітко зрозуміти, що тиск на Україну є непотрібним і нікому не допоможе", - вказав він.

Інший високопоставлений європейський чиновник сказав, що час останніх зусиль Білого дому є особливо невдалим, враховуючи, що Зеленський "вже перебуває під сильним тиском через військові успіхи Росії та внутрішні заворушення, пов'язані з корупційним скандалом".

Відзначається, що європейці стикаються з іншим усвідомленням: їхні зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів, погодившись оплатити рахунок за нову оборонну допомогу Україні, схоже, не дають результатів.

"Як європейці можуть мати так мало впливу в цій ситуації, навіть коли ми зараз оплачуємо весь рахунок?" – сказав другий високопоставлений європейський чиновник, назвавши запропоновані поступки, яких вимагають від України, "необґрунтованими".

Німецький чиновник заявив, що канцлер Фрідріх Мерц "дуже інтенсивно" працює над координацією європейської відповіді, яка б зберегла мирну пропозицію для України на правильному шляху. Новий план Трампа є лише останнім прикладом його класичної стратегії, додав чиновник: тиск на всіх одночасно.

Санкції США проти російських нафтових компаній незабаром набудуть чинності, а Трамп також чітко висловив свою підтримку новому законопроекту Сенату, який відкриває шлях для додаткових заходів проти Москви, заявив німецький чиновник.

"Останніми днями ми також спостерігаємо посилення військової підтримки України з боку США. Отже, це класична американська подвійна стратегія тиску на всі сторони. Європа зараз повинна проявити свій вплив, координуючи свої зусилля", - вказав він.

