Українська урядова делегація завершила робочий візит у США і прямує до Словаччини - ЗМІ

Делегація на чолі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко завершила робочий візит до США, повідомив у четвер інтернет-портал Кабінету міністрів України.

"Теми наших зустрічей цього разу: макрофінансова стабільність, енергетична безпека, санкційна політика та бізнес-співпраця зі США у стратегічних сферах", – повідомила Юлія Свириденко в телеграм-каналі.

Очільниця уряду подякувала американській адміністрації за підтримку України і готовність взаємодії у нових форматах співпраці.

Водночас словацьке інформаційне агентство TASR повідомило, посилаючись на прес-службу уряду Словаччини, що у п'ятницю в Кошице відбудуться міжурядові переговори України й Словаччини.

"У Кошице заплановано низку двосторонніх консультацій, зокрема зустріч міністрів закордонних справ, міністерську зустріч з питань транскордонного співробітництва та транспортного сполучення, а також співробітництва в галузі енергетики. Обидві сторони також зосередяться на оборонній промисловості, відбудові України, інтеграції до ЄС, а також на сільськогосподарському та освітньому секторах", - повідомило TASR.

Окрім того, за інформацією агентства заплановано й двосторонню зустріч Юлії Свириденко з Робертом Фіцо.

"Спільні переговори між урядами Словаччини та України приносять хороші результати", – заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, високо оцінивши конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та той факт, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні йому вдалося налагодити діалог з нинішнім прем'єр-міністром України Юлією Свириденко", - йдеться в повідомленні TASR.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyrydenko-zavershyla-robochyi-vizyt-do-ssha

https://t.me/svyrydenkoy/723

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2025101500000461