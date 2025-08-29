Інтерфакс-Україна
Події
17:45 29.08.2025

Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

1 хв читати
Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

Президент США Дональд Трамп позбавив колишнього віцепрезидента США Камалу Гарріс захисту Секретної служби, повідомляє телеканал CNN із посиланням на лист глави Білого дому.

Зазначається, що зазвичай віцепрезиденти отримують захист на пів року після відходу з посади. Відповідно, цей період для Гарріс закінчився 21 липня.

Однак, згідно з джерелами телеканалу, попередник Трампа на президентській посаді Джо Байден перед тим, як піти з Білого дому, підписав директиву, яка продовжила термін такого мандата ще на один рік. Також, ця інформація до цього часу не була ніде оприлюднена.

CNN зазначає, що в листі під назвою "Меморандум для міністра внутрішньої безпеки США" Трамп зазначив, що всі "пов'язані з безпекою процедури" щодо Гарріс мають бути припинені 1 вересня 2025 року.

Теги: #захист #гарріс #позбавлення #секретна_служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 28.08.2025
Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

Комітет захисту журналістів засуджує масований удар РФ по трьох ЗМІ

15:27 28.08.2025
Афілійована з РПЦ УПЦ (МП) через 60 днів позбудеться прав на користування державним і комунальним майном - закон

Афілійована з РПЦ УПЦ (МП) через 60 днів позбудеться прав на користування державним і комунальним майном - закон

19:21 26.08.2025
Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

21:01 18.08.2025
Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

08:29 16.08.2025
ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

13:32 15.08.2025
Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

08:16 13.08.2025
ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

02:36 10.08.2025
Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

13:30 06.08.2025
Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

ОСТАННЄ

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Через ворожі атаки на Сумщині поранено трьох людей

Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

Зеленський підписав закон про засади державної політики національної пам’яті

Перші 86 тис. українських родин отримали виплати за програмою "Пакунок школяра"

НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракет та ударних дронів Fire Point – ЗМІ

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Рубіо: Процес ліквідації USAID очолить Рассел Вот

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА