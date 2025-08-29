Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

Президент США Дональд Трамп позбавив колишнього віцепрезидента США Камалу Гарріс захисту Секретної служби, повідомляє телеканал CNN із посиланням на лист глави Білого дому.

Зазначається, що зазвичай віцепрезиденти отримують захист на пів року після відходу з посади. Відповідно, цей період для Гарріс закінчився 21 липня.

Однак, згідно з джерелами телеканалу, попередник Трампа на президентській посаді Джо Байден перед тим, як піти з Білого дому, підписав директиву, яка продовжила термін такого мандата ще на один рік. Також, ця інформація до цього часу не була ніде оприлюднена.

CNN зазначає, що в листі під назвою "Меморандум для міністра внутрішньої безпеки США" Трамп зазначив, що всі "пов'язані з безпекою процедури" щодо Гарріс мають бути припинені 1 вересня 2025 року.