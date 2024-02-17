Політика

15:30 17.02.2024

Чехія з партнерами шукає фінансування для якнайшвидшого постачання Україні 800 тис. снарядів 122 мм і 155 мм із третіх країн - президент Павел

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Чехія з партнерами шукає фінансування для якнайшвидшого постачання Україні 800 тис. снарядів 122 мм і 155 мм із третіх країн - президент Павел

Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування, повідомив президент країни Петр Павел.

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155, ще 300 тис. снарядів калібру 122, які ми зможемо поставити протягом кількох тижнів, якщо швидко знайдемо фінансування", - сказав він на 7-му Українському ланчі, який провів Фонд Пінчука на Мюнхенській конференції в суботу.

Павел уточнив, що в цій діяльності Чехію підтримують Данія, Нідерланди та Канада, з якими вони домовилися поєднувати такий ноу-хау підхід. Також вони звернулися до партнерів зі США, Німеччини, Швеції та інших країн, хто зможе зробити свій внесок у ці зусилля.

Президент Чехії пояснив, що озброєння з третіх країн надходить до Чехії для капітального ремонту, а потім максимально швидко їде в Україну.

Павел заявив, що Чехія, зокрема, зараз займається пошуком зброї та обладнання в усьому світі, а також працює з партнерами по НАТО в цьому напрямку.

"Хочу конкретно сказати про Данію, Нідерланди, Канаду. Ми домовилися таким чином, щоб ми змогли об'єднати наші ресурси і ноу-хау та надати Україні обладнання з третіх країн. Також будемо давати в наступні тижні, якщо зможемо профінансувати цю діяльність, 120-ті та 155-ті калібри", - сказав чеський лідер.

Павел закликав партнерів бути такими ж інноваційними та гнучкими в підтримці України та постачанні їй зброї та боєприпасів, як українські солдати на полі бою.

"Метою цієї діяльності є максимальне посилення української оборони, щоб вони зберегли свої людські ресурси, завдали якомога більшого виснаження російським силам, і щоб вони (Україна) утримували позиції, які в них є зараз", - наголосив президент Чехії.

 

Теги: #павел #чехія #мюнхенська_конференція

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