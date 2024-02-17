Політика

14:40 17.02.2024

Зеленський говорив з Алієвим у Мюнхені, зокрема й про можливе використання українських газосховищ

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Як повідомляє Офіс президента України в суботу, Зеленський привітав Алієва з перемогою на нещодавніх дострокових виборах президента Азербайджану і висловив упевненість у подальшому зміцненні українсько-азербайджанських відносин.

"Ми дуже цінуємо теплі відносини між нашими державами і нашими суспільствами", - сказав Зеленський.

Президенти відзначили незмінну взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності обох держав.

Під час зустрічі лідери обговорили двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах.

Зеленський відзначив допомогу Азербайджану в забезпеченні надійного функціонування енергетичної системи України.

Окремо він подякував Алієву за реалізацію проєктів із відновлення міста Ірпеня та висловив сподівання на подальший внесок Азербайджану в економічне відновлення України.

Лідери обговорили можливі спільні економічні проєкти, зокрема в енергетичній галузі. Зокрема, йшлося про можливе використання українських газосховищ.

Зеленський також розповів Алієву про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Теги: #алієв #зеленський #мюнхенська_конференція

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