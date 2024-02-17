Політика

13:36 17.02.2024

Зеленський у Мюнхені зустрівся з прем'єром Данії

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Президент України Володимир Зеленський у межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки провів зустріч із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський подякував Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки.

Співрозмовники скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання.

Президент України та глава уряду Данії приділили особливу увагу подальшій оборонній підтримці Києва, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами для забезпечення України необхідним озброєнням.

Також ішлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Зеленський подякував Фредеріксену за сприяння в просуванні української Формули миру. Лідери обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн.

Теги: #зеленський #мюнхенська_конференція #фредеріксен

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