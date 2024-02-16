Зеленський зустрівся з президентом Штайнмаєром у Берліні

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Берліна провів зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"У Берліні провів зустріч із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України", - написав Зеленський у телеграмі.

Глава держави подякував німецькій стороні за вагому підтримку України, а також наголосив, що укладена угода про безпекову співпрацю з Німеччиною є важливим кроком у зміцненні української обороноздатності.

Окремо Зеленський і Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь, повідомила пресслужба президента України.

Співрозмовники також приділили особливу увагу реалізації Української формули миру.

Крім того, вони зупинилися на питанні подальшого розвитку муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною, що має втілюватися в конкретних домовленостях і проєктах. Зокрема сторони узгодили подальші кроки з підготовки до наступної Конференції з відбудови України, яка має відбутися в Берліні в червні цього року.