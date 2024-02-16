Зеленський назвав безпекову угоду з Німеччиною одним із найпотужніших документів в українській історії

Президент України Володимир Зеленський назвав підписану Угоду про співробітництво у сфері безпеки з Німеччиною одним із найпотужніших документів в українській історії.

"Наша безпекова угода - це безпрецедентний двосторонній документ. Це відображення не лише досягнутого між нами рівня взаємовідносин, а й фундаментальної ролі Німеччини для збереження нормальності в Європі та світі", - заявив він на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Берліні.

На думку Зеленського, найважливіше, що є в цій угоді, - це реальні цифри, роки та конкретика.

"Ці цифри - це не лише про гроші. Це і про роки. Про конкретні терміни, коли ми діємо (з Німеччиною - ІФ-У) разом. Тобто це конкретика, на яку може розраховувати людина в Україні. Це і є гарантії безпеки. В України не було більш потужних документів, ніж цей, який ми сьогодні підписали", - сказав президент.

Водночас Зеленський висловив подяку політичному керівництву Великої Британії, яка першою запустила процес підписання безпекових угод про співробітництво з Україною.

Глава держави також повідомив, що на сьогодні Україну в цьому плані підтримують уже понад 20 країн, із ними проводяться переговорні треки.

"(Водночас - ІФ-У) цей документ (із Німеччиною - ІФ-У) дуже потужний, і з тих переговорів, які в нас є з іншими державами, за всієї поваги, я думаю, що це буде один із найпотужніших документів", - наголосив Зеленський.