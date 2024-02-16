Політика

16:00 16.02.2024

Зеленський подякував Шольцу за артилерію: Найближчим часом буде направлено на фронт

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Зеленський подякував Шольцу за артилерію: Найближчим часом буде направлено на фронт

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом подякував йому за виділений оборонний пакет у розмірі понад EUR1 млрд.

"Я вдячний Німеччині за новий оборонний пакет у розмірі понад EUR1 млрд для нашої держави, який так потрібен і потрібен саме зараз. Зокрема, ця артилерія, яка так потрібна зараз. Вона – критична потреба на фронті. А також за гармати та ППО", - заявив він.

Як зазначив Зеленський, така підтримка з боку Німеччини в умовах зниження військових поставок від партнерів життєво важлива для України.

Президент також повідомив, що вже найближчим часом артилерію буде направлено на фронт.

 

Теги: #зеленський #шольц

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