Єрмак: Путін боїться будь-якої конкуренції

Будь-хто, хто закликає Україну до переговорів, має розуміти, що Путіну не можна вірити, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Путін - максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції. Життя росіян для нього - це ніщо. Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє - сила", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що опозиціонер Олексій Навальний помер у в'язниці.