Політика

15:17 13.02.2024

Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, також сподівається на його підтримку конгресменами

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Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту про допомогу Україні, також сподівається на його підтримку конгресменами

Президент України Володимир Зеленський подякував американським сенаторам за підтримку законопроєкту про оборонні видатки, який передбачає допомогу для України в розмірі 60 млрд доларів.

"Є позитив зі Сполучених Штатів: щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни, наших воїнів. Рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Глава держави подякував, зокрема, лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за ухвалене рішення.

"Дякую кожному з 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує", - додав президент.

"Це був перший крок, далі - Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо на позитивне рішення. Сподіваємося на принципову підтримку", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у вівторок, 13 лютого, Сенат США проголосував за законопроєкт про додаткові оборонні видатки на $95 млрд, куди, зокрема, входять приблизно $60 млрд для України і приблизно $14 млрд для Ізраїлю.

 

Теги: #сенат_сша #зеленський

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