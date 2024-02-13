Політика

09:20 13.02.2024

Розсипане українське зерно - неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн - польський міністр

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Розсипане українське зерно - неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн - польський міністр

Розсипавши частину зерна з українських вантажівок, польські фермери не стримали емоцій і вдалися до неправильної, але часто використовуваної в інших країнах форми протесту, заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, коментуючи інцидент на українсько-польському кордоні в неділю.

"Мушу визнати, що ситуація напружена. Польські фермери розсипали частину зерна з українських вантажівок. На мій погляд, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн. Фермери не стримали своїх емоцій, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. На початку весняно-польових робіт вони не мають грошей на купівлю добрив і засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхнього відчаю", - наводяться його слова на сайті Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

Міністр наголосив, що є прихильником діалогу та прямих розмов як найкращої форми для вирішення складних проблем.

"Від імені польських фермерів я перепрошую за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої виключно важкої ситуації. Ми проводимо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торговельного обміну, які обмежували би приплив товарів, що порушують стабільність агропродовольчих ринків", - наголосив міністр.

Секерський також висловив невдоволення щодо коментарів українських держчиновників, які пролунали в понеділок.

"Форми виступу міністра економіки, а до цього - мера Львова були занадто різкими. Інші українські політики також були надто емоційними в наданні інформації", - зазначив він.

Секерський висловив розуміння невдоволення української влади через труднощі з експортом сільгосппродукції і додав, що пам'ятає про те, що торгівля відбувається в обидва боки, і Польща також експортує в Україну.

Він вважає, що польські фермери допомагали Україні й хочуть допомогти досі. Але вони хочуть, щоб український бюджет отримав вигоду з цієї допомоги та приносив вигоду фермерам, а не олігархам, які мають величезні площі для вирощування зерна та інших видів сільгосппродукції. На його думку, за цим великим імпортом стоять українські агрохолдинги, які підривають стабілізацію агропродовольчих ринків у Європі.

"Вирішення проблем лежить не тільки в польсько-українських відносинах, адже за організацію і правила торгівлі на спільному європейському ринку відповідає Європейська Комісія", - резюмував Секерський.

Як повідомлялося, в неділю біля українсько-польського пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" трапився інцидент, під час якого польські аграрії відкрили українські вантажівки та висипали частину зерна. Україна звернулася до поліції Польщі з вимогою відкрити справу за фактом інциденту, що і зробили польські правоохоронні органи.

 

Теги: #зерно #польща #секерський

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