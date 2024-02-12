Політика

17:35 12.02.2024

Європа має створити систему безпеки й оборони, що доповнює НАТО - президент Європарламенту

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Європа має створити систему безпеки й оборони, що доповнює НАТО - президент Європарламенту

Президент Європарламенту Роберта Метсола (Roberta Metsola) закликала перевести в практичну площину процес створення автономної європейської системи безпеки й оборони, що доповнює НАТО.

"Обговорення європейської стратегічної автономії має перейти з теоретичного рівня на практичний рівень. Це стосується нашої конкурентоспроможності, енергопостачання, торгівлі і, звісно, оборони. Європа має збільшити свої можливості й створити нову систему безпеки й оборони, яка доповнить НАТО, а не конкуруватиме з нею", - сказала вона в понеділок, виступаючи в парламенті Естонії.

Метсола підтвердила, що підтримка України з боку Європейського парламенту залишатиметься непохитною, зокрема в процесі інтеграції з Європою. "Ми продовжуємо вимагати, щоб російські активи було використано для відновлення України", - наголосила вона.

Перебуваючи з одноденним візитом в Естонії, Метсола зустрілася з президентом Аларом Карісом, головою парламенту Лаурі Гуссаром і прем'єр-міністром Каєю Каллас.

Теги: #європарламент #метсола

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